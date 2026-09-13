Росія вдарила по заводу Cersanit у Звягелі: пошкодження серйозні

За інформацією компанії, атака була здійснена реактивними дронами. На момент удару на території підприємства перебували працівники.

Усі вони були безпечно евакуйовані. У Cersanit зазначили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не загинув.

Водночас підприємство отримало серйозні пошкодження. Зокрема, постраждали ключові елементи виробничого циклу, необхідні для виготовлення керамічної плитки.

Через це за нинішнього стану заводу відновлення виробництва та його подальша робота неможливі.

Виробництво зупинили щонайменше на пів року

Наразі Cersanit проводить детальну оцінку масштабів руйнувань та пов'язаних із ними збитків.

За попередньою оцінкою компанії, відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців. Остаточні строки залежатимуть від результатів детального обстеження підприємства та масштабу пошкоджень.

Удари РФ по українському бізнесу

Нагадуємо, російські війська активізували удари по українському бізнесу. Під ворожими атаками опиняються склади, логістичні центри, заводи, торгові центри та АЗС.

Цього місяця росіяни атакували тютюнову фабрику у Прилуках, яка виробляє сигарети Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo. Після удару підприємство зупинило роботу.

Напередодні ворожий удар припав на завод Coca-Cola під Києвом. Це одне з найбільших підприємств з виробництва безалкогольних напоїв у Європі.