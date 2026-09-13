Россия ударила по заводу Cersanit в Звягеле: повреждения серьезные

По информации компании, атака была осуществлена реактивными дронами. В момент удара на территории предприятия находились работники.

Все они были безопасно эвакуированы. В Cersanit отметили, что в результате атаки никто из работников не погиб.

В то же время предприятие получило серьезные повреждения. В частности пострадали ключевые элементы производственного цикла, необходимые для изготовления керамической плитки.

Поэтому при нынешнем состоянии завода возобновление производства и его дальнейшая работа невозможны.

Производство остановили не менее полугода

Cersanit проводит детальную оценку масштабов разрушений и связанных с ними убытков.

По предварительной оценке компании, восстановление производственных мощностей завода будет продолжаться не менее шести месяцев. Окончательные сроки будут зависеть от результатов подробного обследования предприятия и масштаба повреждений.

Удары РФ по украинскому бизнесу

Напомним, российские войска активизировали удары по украинскому бизнесу. Под вражескими атаками оказываются склады, логистические центры, заводы, торговые центры и АЗС.

В этом месяце россияне атаковали табачную фабрику в Прилуках, производящую сигареты Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а также стики для систем нагрева табака glo. После удара предприятие остановило работу.

Накануне вражеский удар пришелся на завод Coca-Cola под Киевом. Это одно из самых крупных предприятий по производству безалкогольных напитков в Европе.