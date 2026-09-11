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Прилуцька тютюнова фабрика призупинила роботу через удар РФ

18:44 11.09.2026 Пт
1 хв
Росіяни вдарили по фабриці British American Tobacco 7 вересня
aimg Іван Носальський aimg Марія Кучерявець
Прилуцька тютюнова фабрика призупинила роботу через удар РФ Фото: РФ ударила по фабриці British American Tobacco (facebook.com/policechernigivshchini)
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Внаслідок російського удару по Прилуцькій тютюновій фабриці підприємству довелося призупинити роботу.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі "ВАТ - Україна".

"Наразі йде оцінка наслідків атаки та документування завданих пошкоджень. Роботу фабрики тимчасово зупинено", - зазначили у прес-службі.

Більш детальної інформації представники "ВАТ – Україна" не розкрили.

Удар по фабриці BAT

Російські війська 7 вересня атакували безпілотниками Прилуки Чернігівської області. Ворог влучив у тютюнову фабрику British American Tobacco (BAT-Україна) , внаслідок чого спалахнув цигарковий цех.

На момент атаки співробітники підприємства перебували в укритті, тому серед працівників загиблих та тяжко постраждалих не було. Постраждала місцева мешканка, яка перебувала на зупинці неподалік.

Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків тютюнової галузі та загальнодержавного рейтингу України. На підприємстві виготовляють сигарети Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Capri, "Прилуки", а також стіки для систем нагрівання тютюну glo.

До речі, в ніч на 8 вересня російські окупанти завдали удару по фабриці тютюнової компанії Imperial Brands у Києві.

Внаслідок удару було зруйновано виробничі потужності та інфраструктуру фабрики.

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