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Роботу заводу "Олейна" у Дніпрі призупинили після удару росіян, - Bunge

16:51 10.09.2026 Чт
1 хв
РФ вдарила дронами по заводу, що належить американській компанії
aimg Іван Носальський aimg Марія Кучерявець
Роботу заводу "Олейна" у Дніпрі призупинили після удару росіян, - Bunge Фото: РФ вдарила по Дніпру (facebook.com/MNSDNE)
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Завод "Олейна", що знаходиться у центрі Дніпра, призупинив свою роботу через російський удар.

Про це РБК-Україна повідомили у пресслужбі американської компанії Bunge, яка володіє заводом.

У компанії підтвердили, що внаслідок атак на Дніпро сьогодні, 10 вересня, вранці було пошкоджено частину заводу "Олейна".

"На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі роботу заводу призупинено. Ми продовжимо стежити за ситуацією та оцінювати її подальший розвиток", - уточнили в Bunge.

Удар по заводу

Нагадаємо, Росія під час чергової атаки на Дніпро вдарила безпілотниками заводу "Олейна", який належить міжнародній американській корпорації Bunge.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, підприємство розташоване в центрі міста і вже не вперше стає метою російського обстрілу.

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару загинули щонайменше дві людини, а підприємство зазнало серйозних пошкоджень. Він назвав атаку частиною систематичної кампанії Росії проти американського бізнесу та економічних інтересів.

До речі, лише нещодавно російські окупанти атакували завод Coca-Cola у Київській області.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака ворога стала чітким сигналом для росіян для Америки.

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