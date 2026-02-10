UA

Росія вдарила по Запоріжжю: у місті масштабна пожежа, без світла понад 10 тисяч людей

Фото: під ударом опинився об'єкт інфраструктури (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері у вівторок, 10 лютого, атакували дронами Запоріжжя. У місті сталося велике займання та частковий блекаут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, окупанти атакували обласний центр дронами. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури, і внаслідок ударів виникла масштабна пожежа.

"Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста", - додав Федоров.

Наразі, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Новина доповнюється...

