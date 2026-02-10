Росія вдарила по Запоріжжю: у місті масштабна пожежа, без світла понад 10 тисяч людей

За його словами, окупанти атакували обласний центр дронами. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури, і внаслідок ударів виникла масштабна пожежа.

"Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста", - додав Федоров.

Наразі, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Новина доповнюється...