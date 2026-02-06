На Запоріжжі блекаут після атак ворога, пошкоджені приватні будинки: ОВА показала відео

Росіяни в ніч на 6 лютого обстріляли Запорізьку область. В результаті понад 10 тисяч абонентів залишились без світла, також відомо про пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", - написав Федоров і опублікував відео наслідків атаки. Незадовго до початку обстрілу Повітряні Сили попереджали про рух дронів в няпрямку Запорізької області. Пізніше голова ОВА повідомив, що ворожі безпілотники невстановленого типу рухаються в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя. О 0:47 Федоров написав про вибухи у регіоні та закликав жителів перебувати у безпечних місцях. Оновлено о 1:52 Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив глава ОВА. Постраждав 14-річний хлопець, йому надана уся необхідна допомога. Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (Telegram Іван Федоров)