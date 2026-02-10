У Запоріжжі був "приліт" біля дитсадка, будівля пошкоджена

Він зазначив, що будівлю дитсадка було пошкоджено вибуховою хвилею - там вибито вікна, також зачепило приміщення на території.

"На щастя, ніхто не постраждав - діти та вихователі були в укритті", - сказав Федоров.

Також, за його словами, було пошкоджено багатоповерхівки, які розташовані неподалік.

До цього голова Запорізької ОВА попереджав, що над Запоріжжям зафіксували російські ударні дрони. Вони летіли в бік місцево

Також він заявляв про загрозу балістики для Запорізької області.