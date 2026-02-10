У Запоріжжі був "приліт" біля дитсадка, будівля пошкоджена

Російські окупанти сьогодні, 10 лютого, вдень атакували Запоріжжя. Унаслідок удару пошкоджено будівлю дитсадка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.
Він зазначив, що будівлю дитсадка було пошкоджено вибуховою хвилею - там вибито вікна, також зачепило приміщення на території.
"На щастя, ніхто не постраждав - діти та вихователі були в укритті", - сказав Федоров.
Також, за його словами, було пошкоджено багатоповерхівки, які розташовані неподалік.
До цього голова Запорізької ОВА попереджав, що над Запоріжжям зафіксували російські ударні дрони. Вони летіли в бік місцево
Також він заявляв про загрозу балістики для Запорізької області.
Нагадаємо, у жовтні минулого року російська армія здійснила масовану атаку ударними дронами на Харків. Один із безпілотників влучив у приватний дитячий садок у Холодногірському районі міста.
Унаслідок удару на місці спалахнула пожежа, а всі діти були евакуйовані з будівлі. За даними місцевої влади, унаслідок атаки постраждали щонайменше четверо людей, серед яких чоловік і жінка у важкому стані з опіками.