Россия ударила по Запорожью: в городе масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

Российские оккупанты поздно вечером во вторник, 10 февраля, атаковали дронами Запорожье. В городе произошло крупное возгорание и частичный блэкаут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По его словам, оккупанты атаковали областной центр дронами. Враг попал по объекту инфраструктуры, и в результате ударов возник масштабный пожар.
"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", - добавил Федоров.
Сейчас, предварительно, обошлось без пострадавших.
Обновлено в 23:47
"Из-за атаки российского беспилотника в нескольких домах выбиты окна. Предварительно - обошлось без пострадавших", - уточнил глава ОВА.
Обновлено в 00:20
Федоров сообщил, что восстановление тепла может занять много времени, особенно в одном из районов города. В то же время он добавил, что электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей. В настоящее время специалисты уже работают.
Кроме того, в Коммунарском районе власти развертывают дополнительные пункты несокрушимости.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для своих ударов беспилотники, ракеты и авиабомбы.
В частности, сегодня днем оккупанты тоже атаковали Запорожье дронами, в результате чего взрывной волной было повреждено здание детского сада. Последствия фиксировались в многоэтажках, которые были рядом.
В ночь на 10 февраля оккупанты также нанесли удар по Вольнянску (Запорожский район). Из-за обстрелов по нескольким адресам возникли пожары - горели жилые дома. Взрывной волной были повреждены здания, расположенные рядом.
Также мы писали, что в ночь на 6 февраля РФ осуществила комбинированный удар по Украине. Той ночью под атаку попала и Запорожская область, из-за чего без света остались 12 тысяч абонентов.