Россия ударила по Запорожью: в городе масштабный пожар, без света более 10 тысяч человек

Фото: под ударом оказался объект инфраструктуры (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты поздно вечером во вторник, 10 февраля, атаковали дронами Запорожье. В городе произошло крупное возгорание и частичный блэкаут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Читайте также: Россияне ударили по роддому Запорожья: фото, видео и все последствия

По его словам, оккупанты атаковали областной центр дронами. Враг попал по объекту инфраструктуры, и в результате ударов возник масштабный пожар.

"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", - добавил Федоров.

Сейчас, предварительно, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 23:47

"Из-за атаки российского беспилотника в нескольких домах выбиты окна. Предварительно - обошлось без пострадавших", - уточнил глава ОВА.

Обновлено в 00:20

Федоров сообщил, что восстановление тепла может занять много времени, особенно в одном из районов города. В то же время он добавил, что электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей. В настоящее время специалисты уже работают.

Кроме того, в Коммунарском районе власти развертывают дополнительные пункты несокрушимости.

Обстрелы Запорожья и области

Напомним, что россияне регулярно атакуют Запорожскую область, применяя для своих ударов беспилотники, ракеты и авиабомбы.

В частности, сегодня днем оккупанты тоже атаковали Запорожье дронами, в результате чего взрывной волной было повреждено здание детского сада. Последствия фиксировались в многоэтажках, которые были рядом.

В ночь на 10 февраля оккупанты также нанесли удар по Вольнянску (Запорожский район). Из-за обстрелов по нескольким адресам возникли пожары - горели жилые дома. Взрывной волной были повреждены здания, расположенные рядом.

Также мы писали, что в ночь на 6 февраля РФ осуществила комбинированный удар по Украине. Той ночью под атаку попала и Запорожская область, из-за чего без света остались 12 тысяч абонентов.

