Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередніми даними, станом на 12:00 відомо про двох поранених внаслідок ворожого удару.

Чим саме бив ворог не уточнюється, однак приблизно за годину до цього Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку Запоріжжя та області.

Оновлено о 12:15

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести осіб. Як уточнив Федоров, серед постраждалих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Наслідки удару

Федоров опубілкував фото з наслідками удару по пологовому будинку. На них видно руйнування у кабінетах, вибиті вікна та задимлення у приміщеннях.

Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp) Чим вдарили по пологовому За даними ДСНС, російська армія вдарила по пологовому будинку ударними дронами. Станом на 13:00 відомо про трьох постраждалих жінок.

Пожежа сталась на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння.