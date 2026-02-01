ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки

Україна, Неділя 01 лютого 2026 12:10
UA EN RU
Росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя: фото, відео і всі наслідки Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень неділі, 1 лютого, завдала удару по пологовому будинку умісті Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

За попередніми даними, станом на 12:00 відомо про двох поранених внаслідок ворожого удару.

Чим саме бив ворог не уточнюється, однак приблизно за годину до цього Повітряні сили попереджали про пуски КАБів у напрямку Запоріжжя та області.

Оновлено о 12:15

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до шести осіб. Як уточнив Федоров, серед постраждалих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.

Наслідки удару

Федоров опубілкував фото з наслідками удару по пологовому будинку. На них видно руйнування у кабінетах, вибиті вікна та задимлення у приміщеннях.

Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Чим вдарили по пологовому

За даними ДСНС, російська армія вдарила по пологовому будинку ударними дронами. Станом на 13:00 відомо про трьох постраждалих жінок.

Пожежа сталась на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння.

Фото: росіяни вдарили по пологовому будинку Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Запорізької області

Російські війська систематично обстрілюють Запорізьку область, застосовуючи безпілотники, ракети та авіаційні бомби.

Зокрема, минулої ночі окупанти вдарили по приватному сектору у Вільнянську. Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків, один із них зруйновано, виникла пожежа на газовій трубі, також є постраждалі.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 21 січня російські війська атакували Запоріжжя, в результаті чого зазнали пошкоджень приватні оселі та господарські споруди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві