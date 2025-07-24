Росія вдарила по Запоріжжю 9 "Шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Атака на Україну 24 липня

РФ запустила безпілотники типу "Шахед" і ракети по Україні. В історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, пошкоджено пам'ятки архітектури.

Зокрема, зайнявся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також "Шахеди" вдарили по Миколаєву, внаслідок чого спалахнули пожежі.

У Черкасах унаслідок ракетної атаки теж зафіксовано пожежі. По медичну допомогу звернулися щонайменше семеро осіб, серед яких була дитина.

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