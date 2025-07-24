Росія вдарила по Запоріжжю 9 "Шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Запоріжжя в ніч на 24 липня зазнало дронової атаки. Росія запустила по місту дев'ять ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Вночі ворог атакував Запоріжжя і Запорізький район 9 "Шахедами". Удари завдано по дачних кооперативах", - повідомив він.
Уточнюється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали господарські будівлі. Будинки та прилеглі території зайнялися. Станом на ранок, пожежу ліквідовано.
"Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - додав Федоров.
Фото: наслідки удару по Запоріжжю та області (t.me/ivan_fedorov_zp)
РФ запустила безпілотники типу "Шахед" і ракети по Україні. В історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, пошкоджено пам'ятки архітектури.
Зокрема, зайнявся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.
Також "Шахеди" вдарили по Миколаєву, внаслідок чого спалахнули пожежі.
У Черкасах унаслідок ракетної атаки теж зафіксовано пожежі. По медичну допомогу звернулися щонайменше семеро осіб, серед яких була дитина.
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