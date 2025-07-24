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Россия ударила по Запорожью 9 "Шахедами": что известно о последствиях (фото)

Фото: в Запорожье вспыхнули пожары из-за атаки (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Мария Рагуткина

Запорожье в ночь на 24 июля подверглось дроновой атаке. Россия запустила по городу девять ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район 9 "Шахедами". Удары нанесены по дачным кооперативам", - сообщил он.

Уточняется, что в результате вражеской атаки повреждения получили хозяйственные постройки. Дома и прилегающие территории загорелись. По состоянию на утро, возгорание ликвидировано.

"Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.

 

Фото: последствия удара по Запорожью и области (t.me/ivan_fedorov_zp)

Атака на Украину 24 июля

РФ запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты по Украине. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары, повреждены памятники архитектуры.

В частности, загорелся рынок "Привоз", который находится в историческом центре города.

Также "Шахеды" ударили по Николаеву, в результате чего вспыхнули пожары.

В Черкассах в результате ракетной атаки тоже зафиксированы пожары. За медицинской помощью обратились минимум семь человек, среди которых был ребенок.

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