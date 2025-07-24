Россия ударила по Запорожью 9 "Шахедами": что известно о последствиях (фото)

Атака на Украину 24 июля

РФ запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты по Украине. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары, повреждены памятники архитектуры.

В частности, загорелся рынок "Привоз", который находится в историческом центре города.

Также "Шахеды" ударили по Николаеву, в результате чего вспыхнули пожары.

В Черкассах в результате ракетной атаки тоже зафиксированы пожары. За медицинской помощью обратились минимум семь человек, среди которых был ребенок.

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