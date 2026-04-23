Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вдарила по вокзалу в Кривому Розі

17:32 23.04.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки обстрілу?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)

Російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

"На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку - люди пройшли в укриття", - йдеться у заяві.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару є незначні пошкодження вокзалу. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей.

В "Укрзалізниці" заявили, що все буде оперативно відновлено, і закликали громадян бути уважними та виконувати вказівки залізничників.

Удари по залізниці України

Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти завдали удару поблизу локомотиву вантажного поїзда у Дніпропетровській області. Ніхто не постраждав, оскільки поїзд зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали близько 500 пасажирів.

Крім того, 31 березня під атакою перебував залізничний вокзал у Слов’янську, де були поранені працівники локомотивного депо. Один з них отримав тяжке поранення.

Раніше, 14 березня, безпілотник росіян атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Пасажири і залізничники не постраждали, оскільки їх оперативно евакуювали.

Зазначимо, російська пропаганда поширює фейк про те, що українські військові нібито використовують цивільні поїзди для військових потреб. Росіяни роблять це, щоби виправдати свої систематичні обстріли.

