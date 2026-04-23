Росія вдарила по вокзалу в Кривому Розі

"На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку - люди пройшли в укриття", - йдеться у заяві.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару є незначні пошкодження вокзалу. Зокрема, вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей.

В "Укрзалізниці" заявили, що все буде оперативно відновлено, і закликали громадян бути уважними та виконувати вказівки залізничників.

Удари по залізниці України

Нагадаємо, 13 квітня російські окупанти завдали удару поблизу локомотиву вантажного поїзда у Дніпропетровській області. Ніхто не постраждав, оскільки поїзд зупинили на найближчій станції, після чого евакуювали близько 500 пасажирів.

Крім того, 31 березня під атакою перебував залізничний вокзал у Слов’янську, де були поранені працівники локомотивного депо. Один з них отримав тяжке поранення.