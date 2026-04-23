Россия ударила по вокзалу в Кривом Роге

Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кривого Рога. В результате обстрела пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
"К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность - люди прошли в укрытие", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате вражеского удара есть незначительные повреждения вокзала. В частности, взрывной волной повреждены несколько окон и дверей.
В "Укрзализныце" заявили, что все будет оперативно восстановлено, и призвали граждан быть внимательными и выполнять указания железнодорожников.
Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удар вблизи локомотива грузового поезда в Днепропетровской области. Никто не пострадал, поскольку поезд остановили на ближайшей станции, после чего эвакуировали около 500 пассажиров.
Кроме того, 31 марта под атакой находился железнодорожный вокзал в Славянске, где были ранены работники локомотивного депо. Один из них получил тяжелое ранение.
Ранее, 14 марта, беспилотник россиян атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. Пассажиры и железнодорожники не пострадали, поскольку их оперативно эвакуировали.
Отметим, российская пропаганда распространяет фейк о том, что украинские военные якобы используют гражданские поезда для военных нужд. Россияне делают это, чтобы оправдать свои систематические обстрелы.