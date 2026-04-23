Россия ударила по вокзалу в Кривом Роге

"К счастью, никто не пострадал. Перед атакой была объявлена повышенная опасность - люди прошли в укрытие", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеского удара есть незначительные повреждения вокзала. В частности, взрывной волной повреждены несколько окон и дверей.

В "Укрзализныце" заявили, что все будет оперативно восстановлено, и призвали граждан быть внимательными и выполнять указания железнодорожников.

Удары по железной дороге Украины

Напомним, 13 апреля российские оккупанты нанесли удар вблизи локомотива грузового поезда в Днепропетровской области. Никто не пострадал, поскольку поезд остановили на ближайшей станции, после чего эвакуировали около 500 пассажиров.

Кроме того, 31 марта под атакой находился железнодорожный вокзал в Славянске, где были ранены работники локомотивного депо. Один из них получил тяжелое ранение.