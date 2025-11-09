Росія вдарила по Сумах невідомим боєприпасом

"Сьогодні опівдні унаслідок влучання невідомого боєприпасу між двома приватними міськими садибами утворилася невелика вирва", - зазначив Кривошеєнко.

За його словами, пошкоджені житлові та господарські споруди.

"Обійшлося без постраждалих.Рятувальні служби обстежили місце ураження. Завтра буде надана допомога у відновленні пошкоджених садиб", - додав він.

Секретар Сумської міської ради Артем Кобзарь також зазначив, що сьогодні внаслідок ворожого обстрілу в Ковпаківському районі Сум пошкоджено дерев’яну господарчу споруду, п’ять вікон та покрівлю житлового будинку.