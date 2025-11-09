Россия ударила по Сумам неизвестным боеприпасом

Обстрелы Украины 9 ноября

Напомним, что по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.

Кроме того, утром российская армия дронами атаковала южную часть Одесской области.