Росія вдарила по Сумах невідомим боєприпасом
У Сумах ворог знову вдарив по житловому сектору. У Ковпаківському районі внаслідок обстрілу пошкоджені приватні садиби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника МВА Сергія Кривошеєнко.
"Сьогодні опівдні унаслідок влучання невідомого боєприпасу між двома приватними міськими садибами утворилася невелика вирва", - зазначив Кривошеєнко.
За його словами, пошкоджені житлові та господарські споруди.
"Обійшлося без постраждалих.Рятувальні служби обстежили місце ураження. Завтра буде надана допомога у відновленні пошкоджених садиб", - додав він.
Секретар Сумської міської ради Артем Кобзарь також зазначив, що сьогодні внаслідок ворожого обстрілу в Ковпаківському районі Сум пошкоджено дерев’яну господарчу споруду, п’ять вікон та покрівлю житлового будинку.
Обстріли України 9 листопада
Нагадаємо, що станом на 09:00 неділі, 9 листопада, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.
Чернігівська область знову опинилася під інтенсивним російським вогнем. За минулу добу регіон зазнав 44 обстріли, унаслідок яких зафіксовано 73 вибухи.
Крім того, вранці російська армія дронами атакувала південну частину Одеської області.