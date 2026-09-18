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Росія вдарила реактивним дроном по людному місцю в центрі Одеси

16:32 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила реактивним дроном по людному місцю в центрі Одеси Фото: український рятувальник (facebook.com DSNSKyiv)
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Російські окупанти у п'ятницю, 18 вересня, вдарили реактивним безпілотником по людному місцю в центрі Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував центр Одеси. Реактивним БПЛА пошкоджено адмінбудівлю", - розповів він.

Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 17:00

Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.

"Один із них - у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

Оновлено о 17:19

Кіпер розповів, що кількість постраждалих збільшилась до пʼяти - у більшості з них уламкові поранення. Всім поранені отримують необхідну медичну допомогу.

"Внаслідок удару пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - зазначив він.

Оновлено о 18:03

Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи.

"На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські вдарили по Одесі - внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, серед них - трирічна дитина.

Крім того, російські окупанти 13 вересня вдарили ракетами по сортувальному центру мережі магазинів косметики EVA в Одесі.

Зазначимо, під час нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня було суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Тоді повідомлялося про постраждалих, а згодом під завалами будинку знайшли тіло загиблого.

Одеса продовжує зазнавати ворожих ударів. Так, 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітарною допомогою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.

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