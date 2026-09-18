Росія вдарила реактивним дроном по людному місцю в центрі Одеси

Російські окупанти у п'ятницю, 18 вересня, вдарили реактивним безпілотником по людному місцю в центрі Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував центр Одеси. Реактивним БПЛА пошкоджено адмінбудівлю", - розповів він.

Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 17:00

Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.



"Один із них - у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу", - зазначив він.

Оновлено о 17:19

Кіпер розповів, що кількість постраждалих збільшилась до пʼяти - у більшості з них уламкові поранення. Всім поранені отримують необхідну медичну допомогу.



"Внаслідок удару пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - зазначив він.

Оновлено о 18:03

Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи.



"На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські вдарили по Одесі - внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, серед них - трирічна дитина.

Крім того, російські окупанти 13 вересня вдарили ракетами по сортувальному центру мережі магазинів косметики EVA в Одесі.