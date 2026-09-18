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Россия ударила реактивным дроном по людному месту в центре Одессы

16:32 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила реактивным дроном по людному месту в центре Одессы Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)
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Российские оккупанты в пятницу, 18 сентября, ударили реактивным беспилотником по людному месту в центре Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера.

"Враг атаковал центр Одессы. Реактивным БПЛА повреждено админздание", - рассказал он.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 17:00

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.

"Один из них - в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

Напомним, в ночь на сегодня российские ударили по Одессе - в результате вражеских обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали три человека, среди них - трехлетний ребенок.

Кроме того, российские оккупанты 13 сентября ударили ракетами по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA в Одессе.

Отметим, во время ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября был существенно поврежден многоэтажный жилой дом. Тогда сообщалось о пострадавших, а затем под завалами дома нашли тело погибшего.

Одесса продолжает терпеть вражеские удары. Так, 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитарной помощью в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.

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