Росія вдарила ракетами по Одеській області: що відомо

На світанку середи, 2 листопада, на Одеську область російські окупанти спрямували три крилаті ракети Х-59. Сили ППО їх збили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеса. Офіційно.

"З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області. Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити всі БПЛА, крім одного. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони в ніч проти 2 листопада знищили на підльоті до Києва шість дронів-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія витратила на масований удар 31 жовтня по Україні суму, еквівалентну місячним виплатам для 2,3 млн своїх пенсіонерів.

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