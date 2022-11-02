Россия ударила ракетами по Одесской области: что известно

На рассвете среды, 2 ноября, на Одесскую область российские оккупанты направили три крылатые ракеты Х-59. Силы ПВО их сбили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесса. Официально.

"С направления Черного моря, из самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного. В частности, подразделения противовоздушной обороны в ночь на 2 ноября уничтожили на подлете к Киеву шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потратила на массированный удар 31 октября по Украине сумму, эквивалентную месячным выплатам для 2,3 млн своих пенсионеров.

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