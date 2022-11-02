Окупанти вночі атакували Україну "шахедами". Збито 12 з 13 запущених БПЛА

У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе Shahed-136. Українським військовим вдалося збити всі БПЛА, крім одного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"12 із 13 знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави", - йдеться в повідомленні. Як додають військові, 6 БПЛА збито зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід". "Ще шість - у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України", - додають в ПС ЗСУ.