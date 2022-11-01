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РФ витратила на вчорашній удар понад 2,3 млн російських пенсій, - Зеленський

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Київ, Вівторок 01 листопада 2022 23:31
РФ витратила на вчорашній удар понад 2,3 млн російських пенсій, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація витратила на вчорашній масований удар по Україні суму, еквівалентну місячним виплатам для 2,3 млн. своїх пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, росіяни не зважають на витрати на енерготерор.

"Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети і дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2,3 млн середніх пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2,3 млн російських пенсіонерів... Замість того, щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку вони скоїли своєю війною проти України", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Росія безнадійна на полі бою.

"Українські воїни це вже довели. Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що і надія на зиму для російських терористів не справдиться. Упевнений, ми і це пройдемо", - додав президент.

Нагадаємо, за деякими даними, масований удар з застосуванням ракет і безпілотників, який Росія завдала 31 жовтня, коштував їй близько 400-600 млн. доларів. Це річні бюджети таких великих міст, як Новосибірськ чи Єкатеринбург.

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