Росія вдарила по порту Одеси: пошкоджено цивільне судно, яке перевозило сою

Обстріл Одеси та області

На початку грудня російський диктатор Володимир Путін погрожував "розширити номенклатуру" ударів по "портових спорудах і кораблях, що входять до українських портів".

За його словами, найрадикальніший метод - "відрізати Україну від мор".

В ніч на 22 грудня російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру Одещини, зокрема в порту "Південний" загорілися контейнери з борошном та олією.

Однією з наймасовіших атак на Одесу та область стала ніч проти 13 грудня, коли без світла, води та тепла залишилася значна частина регіону, включно з Одесою, а найбільших руйнувань зазнало місто Арциз.

Також окупанти почали масово обстрілювати міст у Маяках на трасі Одеса - Рені, що ускладнило проїзд до пунктів пропуску та західних населених пунктів області. Влада та транспортні служби розробили альтернативні маршрути.