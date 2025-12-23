RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по порту Одессы: повреждено гражданское судно, которое перевозило сою

Фото: Россия ударила по порту Одессы: повреждено гражданское судно, которое перевозило сою (facebook.com_DSNS)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали порт Одессы ударными дронами. В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram.

"Под вражеским ударом снова Одесская область и портовая инфраструктура. Повреждены гражданские склады, критические энергетические объекты", - рассказал министр.

По его словам, в результате ночного обстрела в Одесском порту повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою.

Как уточнил Кулеба, обошлось без пострадавших. Сейчас продолжается ликвидации последствий обстрела.

 

 

Обстрел Одессы и области

В начале декабря российский диктатор Владимир Путин угрожал "расширить номенклатуру" ударов по "портовым сооружениям и кораблям, входящим в украинские порты".

По его словам, самый радикальный метод - "отрезать Украину от моря".

В ночь на 22 декабря российские войска атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области, в частности в порту "Южный" загорелись контейнеры с мукой и маслом.

Одной из самых массовых атак на Одессу и область стала ночь на 13 декабря, когда без света, воды и тепла осталась значительная часть региона, включая Одессу, а наибольшим разрушениям подвергся город Арциз.

Также оккупанты начали массово обстреливать мост в Маяках на трассе Одесса - Рени, что усложнило проезд к пунктам пропуска и западным населенным пунктам области. Власти и транспортные службы разработали альтернативные маршруты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессапортВойна в Украине