Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат

По его словам, пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.

Массированный удар по Киеву и области

Напомним, ночью 24 мая Воздушные силы ВСУ объявили угрозу применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

В течение ночи Россия атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.

Обломки упали в нескольких районах столицы, есть разрушения, раненые и погибшие.

Также известно о пострадавших и разрушениях на Киевщине.

Накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия готовится ударить по стране баллистической ракетой "Орешник". Он призвал украинцев реагировать на тревоги и использовать укрытия.