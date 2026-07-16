Росія вдарила по Одесі ракетами: є загиблий та постраждалі

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина. Окрім того, є постраждалі. Попередньо в результаті атаки поранення отримали шестеро людей, серед них — троє дітей.

На місці працюють профільні служби. Влада продовжує встановлювати масштаби руйнувань та уточнювати інформацію про жертв та постраждалих.

Голова Одеської ОДА Олег Кіпер згодом повідомив , що внаслідок удару пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі.