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Россия ударила по Одессе ракетами: есть погибший и пострадавшие

22:58 16.07.2026 Чт
1 мин
Россия запустила три ракеты по гражданской инфраструктуре Одессы
aimg Анастасия Никончук
Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSPOLTAVA)

Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе вечером 16 июля. Уже есть первые данные о пострадавших и жертве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в Telegram

По предварительной информации, в результате атаки погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие. Предварительно, в результате атаки ранения получили шесть человек, среди них — трое детей.

На месте работают профильные службы. Власти продолжают устанавливать масштабы разрушений и уточнять информацию о жертвах и пострадавших.

Глава Одесской ОДА Олег Кипер спустя некоторое время сообщил, что в результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.

Фото: Telegram-канал главы Одесской ОДА Олега Кипера

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