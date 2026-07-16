Россия ударила по Одессе ракетами: есть погибший и пострадавшие

По предварительной информации, в результате атаки погиб один человек. Кроме того, есть пострадавшие. Предварительно, в результате атаки ранения получили шесть человек, среди них — трое детей.

На месте работают профильные службы. Власти продолжают устанавливать масштабы разрушений и уточнять информацию о жертвах и пострадавших.

Глава Одесской ОДА Олег Кипер спустя некоторое время сообщил, что в результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.