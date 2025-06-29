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Росія вдарила по Миколаєву дронами та балістикою: що відомо про нічну атаку

Ілюстративне фото: у Миколаєві є пошкодження внаслідок атаки (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Марія Рагуткіна

Вночі, 29 червня, Росія атакувала Миколаїв за допомогою ударних дронів типу "Шахед" і балістичних ракет. Є руйнування.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136". Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками", - повідомив він.

За словами Кіма, внаслідок атаки ворога пошкоджено складські будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також напередодні був атакований Миколаївський район. У селі Дмитрівка пошкоджень зазнав приватний будинок унаслідок артилерійського обстрілу та двох атак дронів, які були здійснені вранці. Увечері було атаковано місто Очаків FPV-дроном.

Удар по Україні 29 червня

Росіяни здійснили комбіновану атаку на українські міста. Спочатку вони запустили дрони, через що повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях.

Також вночі злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. По Україні було запущено крилаті ракети.

У Кременчуцькому районі через комбінований удар на підприємстві сталася пожежа. Також під ударом опинилися Запоріжжя, Львівська та Черкаська області.

Детальніше про нічну атаку РФ на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніМиколаїв