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Россия ударила по Николаеву дронами и баллистикой: что известно о ночной атаке

Иллюстративное фото: в Николаеве есть повреждения в результате атаки (facebook.com/sergij.kruk)
Автор: Мария Рагуткина

Ночью, 29 июня, Россия атаковала Николаев при помощи ударных дронов типа "Шахед" и баллистических ракет. Есть разрушения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ночью, 29 июня, около 01:28 враг атаковал город баллистикой и с 02:56 несколькими группами "Shahed 131/136". Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями", - сообщил он.

По словам Кима, в результате атаки врага повреждены складские здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также накануне был атакован Николаевский район. В селе Дмитровка повреждения получил частный дом в результате артиллерийского обстрела и двух атак дронов, которые были совершены утром. Вечером был атакован город Очаков FPV-дроном.

Удар по Украине 29 июня

Россияне осуществили комбинированную атаку на украинские города. Сначала они запустили дроны, из-за чего воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях.

Также ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. По Украине были запущены крылатые ракеты.

В Кременчужском районе из-за комбинированного удара на предприятии произошел пожар. Также под ударом оказались Запорожье, Львовская и Черкасская области.

Подробнее о ночной атаке РФ на Украину читайте в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеНиколаев