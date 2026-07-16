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Росія вдарила КАБом по відділенню "Нової пошти" в Краматорську

14:15 16.07.2026 Чт
1 хв
На місці вже працюють екстрені служби
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія продовжує цілеспрямовано знищувати відділення "Нової пошти" (novapostcorp)

16 липня російські загарбники скинули КАБ на відділення "Нової пошти" №5 у Краматорську, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Нової пошти" у Telegram.

В компанії уточнили, що в момент російського удару всі працівники пошти знаходилися в укритті. Згідно з останніми даними, ніхто не постраждав.

Внаслідок влучення КАБа почалася пожежа. До відділення одразу прибули екстрені служби. Наразі продовжується ліквідація наслідків.

У "Новій пошті" наголосили, що незабаром буде встановлена детальна інформація стосовно пошкодженого вантажу.

Компанія пообіцяла, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки.

"Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі щодо відшкодування. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - йдеться в заяві.

Також вказано, що усі дані про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти".

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