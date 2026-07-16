Россия ударила КАБом по отделению "Новой почты" в Краматорске

16 июля российские захватчики сбросили КАБ на отделение "Новой почты" №5 в Краматорске, в результате чего вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "Новой почты" в Telegram.
В компании уточнили, что в момент российского удара все работники почты находились в укрытии. Согласно последним данным, никто не пострадал.
В результате попадания КАБа начался пожар. К отделению сразу прибыли экстренные службы. Сейчас продолжается ликвидация последствий.
В "Новой почте" отметили, что в скором времени будет установлена подробная информация о поврежденном грузе.
Компания пообещала, что компенсирует клиентам объявленную ценность посылок, пострадавших в результате атаки.
"Мы уже связываемся с клиентами, чтобы сообщить детали о возмещении. Новая почта задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", - заявили в "Новой почте".
Также указано, что все данные о статусе посылок можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".
Ранее мы писали, что "Новая почта" показала последствия удара РФ по терминалу в Кривом Роге.
Также РБК-Украина рассказывало, как под вражеский обстрел попал сортировочный терминал "Новой почты" на Черниговщине.
Кроме того, известно, что Россия назвала "Новую почту" логистическим центром ВСУ.