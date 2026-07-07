"Нова пошта" розкрила наслідки ранкового удару по терміналу у Кривому Розі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву компанії.

"Найголовніше, що наші працівники не постраждали, адже на момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об'єкту. Життя нашої команди та клієнтів - це безумовний пріоритет", - наголосили у "Новій пошті".

Наразі на місці працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки атаки.

Наслідки атаки та компенсації

У зв'язку з появою неправдивої інформації в мережі, "Нова пошта" наголосила, що продовжує працювати у штатному режимі.

"За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі", - йдеться у заяві.

Фото: наслідки удару по "Новій пошті" у Кривому Розі (ДСНС та Дніпропетровська ОВА)

Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам 100% оголошеної вартості знищених відправлень. Представники пошти самостійно зв'яжуться з кожним власником пошкодженої посилки для оформлення виплат.

У "Новій пошті" додали, що клієнти також можуть особисто звернутись із запитом на відшкодування.