Росія атакувала термінал Нової пошти на Чернігівщині: що відомо про наслідки
Російські війська сьогодні здійснили чергову атаку на цивільну логістичну інфраструктуру України. Внаслідок удару руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал компанії.
Наслідки атаки та робота компанії
Ворожий удар по логістичному об'єкту відбувся сьогодні близько 16:20. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місці події одразу розпочалися роботи з локалізації наслідків обстрілу.
Попри руйнування інфраструктури, компанія оперативно відреагувала на надзвичайну ситуацію:
- вже задіяні резервні логістичні схеми для обходу пошкодженої локації
- доставка всіх відправлень продовжує здійснюватися чітко за графіком
Клієнти можуть відстежувати актуальний статус своїх посилок та вантажів у мобільному застосунку або на офіційному сайті компанії.
Чому Росія атакує логістичні об'єкти
Російські окупанти цілеспрямовано обирають своїми цілями цивільну інфраструктуру компанії. Зокрема, у червні Росія назвала "Нову пошту" логістичним центром ЗСУ і не приховує удари, намагаючись виправдати черговий теракт проти цивільного об'єкта в Сумах.
Крім того, ворожі атаки дедалі частіше призводять до трагічних наслідків для персоналу. На початку липня у Запоріжжі через атаку РФ пошкоджене відділення "Нової пошти", є загиблий працівник компанії внаслідок удару ворожих дронів.
Попри постійні обстріли та загрози, логістичний оператор продовжує розвивати сервіси для українців. Нещодавно "Нова пошта" почала доставляти посилки вночі у межах нового пілотного проєкту, щоб пришвидшити отримання відправлень.