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Росія атакувала термінал Нової пошти на Чернігівщині: що відомо про наслідки

17:55 05.07.2026 Нд
2 хв
Термінал зазнав руйнувань, але доставка працює за графіком
aimg Сергій Козачук
Росія атакувала термінал Нової пошти на Чернігівщині: що відомо про наслідки Фото: окупанти зруйнували термінал "Нової пошти" на Чернігівщині (t.me/novapostcorp)
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Російські війська сьогодні здійснили чергову атаку на цивільну логістичну інфраструктуру України. Внаслідок удару руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал компанії.

Наслідки атаки та робота компанії

Ворожий удар по логістичному об'єкту відбувся сьогодні близько 16:20. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місці події одразу розпочалися роботи з локалізації наслідків обстрілу.

Попри руйнування інфраструктури, компанія оперативно відреагувала на надзвичайну ситуацію:

  • вже задіяні резервні логістичні схеми для обходу пошкодженої локації
  • доставка всіх відправлень продовжує здійснюватися чітко за графіком

Клієнти можуть відстежувати актуальний статус своїх посилок та вантажів у мобільному застосунку або на офіційному сайті компанії.

Чому Росія атакує логістичні об'єкти

Російські окупанти цілеспрямовано обирають своїми цілями цивільну інфраструктуру компанії. Зокрема, у червні Росія назвала "Нову пошту" логістичним центром ЗСУ і не приховує удари, намагаючись виправдати черговий теракт проти цивільного об'єкта в Сумах.

Крім того, ворожі атаки дедалі частіше призводять до трагічних наслідків для персоналу. На початку липня у Запоріжжі через атаку РФ пошкоджене відділення "Нової пошти", є загиблий працівник компанії внаслідок удару ворожих дронів.

Попри постійні обстріли та загрози, логістичний оператор продовжує розвивати сервіси для українців. Нещодавно "Нова пошта" почала доставляти посилки вночі у межах нового пілотного проєкту, щоб пришвидшити отримання відправлень.

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