Росія вдарила КАБом по екопарку під Харковом: поранені леви, загинули птахи

За словами Фельдмана, внаслідок удару керованою авіабомбою була поранена одна з волонтерок. Її стан оцінюють як стабільний. Він зазначає, що у неї розсічена голова, але вона сама сіла до швидкої та вже поїхала.

Також повністю зруйновано зимове приміщення для хижаків і птахів. Леви зазнали поранень, а приміщення для дрібних тварин знову опинилися під завалами.

Що з тваринами та птахами

За словами Фельдмана, ситуація з деякими тваринами залишається невизначеною. Зокрема, наразі невідомо, в якому стані тигри.

"Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку", - розповів він.

Рятувальники та працівники екопарку очікують на спеціальну седативну рушницю, щоб безпечно перевести тварин до інших вольєрів, оскільки всі заспокійливі засоби зберігалися у приміщенні, яке було зруйноване ударом.

Найбільших втрат зазнав пташник, у який безпосередньо влучив снаряд. За словами засновника екопарку, загинула більшість птахів, зокрема папуги, фазани та інша елітна птиця, яка утримувалася у теплих зимових умовах.

Наразі масштаби руйнувань і втрат у закладі уточнюють.