Общество Образование Деньги Изменения

Россия ударила КАБом по экопарку под Харьковом: ранены львы, погибли птицы

Фото: В результате авиаудара по Харькову ранены львы в экопарке (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом ранения получила волонтер, а часть объектов заведения подверглась масштабным разрушениям. Ранены также животные, в частности львы, а большинство птиц погибло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий основателя экопарка и народного депутата Александр Фельдман для "Суспільне Харків".

По словам Фельдмана, в результате удара управляемой авиабомбой была ранена одна из волонтерок. Ее состояние оценивается как стабильное. Он отмечает, что у нее рассечена голова, но она сама села в скорую и уже уехала.

Также полностью разрушено зимнее помещение для хищников и птиц. Львы получили ранения, а помещения для мелких животных снова оказались под завалами.

Что с животными и птицами

По словам Фельдмана, ситуация с некоторыми животными остается неопределенной. В частности, пока неизвестно, в каком состоянии тигры.

"Не понимаем, что с тиграми. Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в домик", - рассказал он.

Спасатели и работники экопарка ожидают специальное седативное ружье, чтобы безопасно перевести животных в другие вольеры, поскольку все успокоительные средства хранились в помещении, которое было разрушено ударом.

Наибольшие потери понес птичник, в который непосредственно попал снаряд. По словам основателя экопарка, погибло большинство птиц, в частности попугаи, фазаны и другая элитная птица, которая содержалась в теплых зимних условиях.

Сейчас масштабы разрушений и потерь в заведении уточняют.

Ранее РБК-Украина писало, что российские войска утром 1 января нанесли удар управляемой авиабомбой по пригороду Харькова. Взрыв было слышно в городе, авиабомба попала на территории экопарка, в результате чего пострадала 40-летняя женщина.

Мы также рассказывали историю из "Фельдман экопарка" под Харьковом, где мать-тигрица отказалась от новорожденных тигрят, но их спасла собака, которая взяла на себя роль приемной мамы. Она ухаживает, кормит и оберегает малышей, а в экопарке планируют снять фильм об их жизни на фоне восстановления парка после разрушений войной.

ХарьковАвиаударыЖивотные