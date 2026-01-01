ua en ru
Росія вдарила КАБом по екопарку під Харковом: поранені леви, загинули птахи

Четвер 01 січня 2026 14:00
UA EN RU
Росія вдарила КАБом по екопарку під Харковом: поранені леви, загинули птахи Фото: Внаслідок авіаудару по Харкову поранені леви в екопарку (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок російського авіаудару по екопарку під Харковом поранення дістала волонтерка, а частина об’єктів закладу зазнала масштабних руйнувань. Поранені також тварини, зокрема леви, а більшість птахів загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар засновника екопарку та народного депутата Олександр Фельдман для "Суспільне Харків".

За словами Фельдмана, внаслідок удару керованою авіабомбою була поранена одна з волонтерок. Її стан оцінюють як стабільний. Він зазначає, що у неї розсічена голова, але вона сама сіла до швидкої та вже поїхала.

Також повністю зруйновано зимове приміщення для хижаків і птахів. Леви зазнали поранень, а приміщення для дрібних тварин знову опинилися під завалами.

Що з тваринами та птахами

За словами Фельдмана, ситуація з деякими тваринами залишається невизначеною. Зокрема, наразі невідомо, в якому стані тигри.

"Не розуміємо, що з тиграми. Один забіг у триповерхову будівлю, ще один сидить у напіввідчиненому вольєрі. Сховався у хатку", - розповів він.

Рятувальники та працівники екопарку очікують на спеціальну седативну рушницю, щоб безпечно перевести тварин до інших вольєрів, оскільки всі заспокійливі засоби зберігалися у приміщенні, яке було зруйноване ударом.

Найбільших втрат зазнав пташник, у який безпосередньо влучив снаряд. За словами засновника екопарку, загинула більшість птахів, зокрема папуги, фазани та інша елітна птиця, яка утримувалася у теплих зимових умовах.

Наразі масштаби руйнувань і втрат у закладі уточнюють.

Раніше РБК-Україна писало, що російські війська зранку 1 січня здійснили нанесли удар керованою авіабомбою по передмістю Харкова. Вибух було чутно в місті, авіабомба влучила на території екопарку, внаслідок чого постраждала 40-річна жінка.

Ми також розповідали історію з "Фельдман екопарку" під Харковом, де мати-тигриця відмовилася від новонароджених тигренят, але їх урятувала собака, яка взяла на себе роль прийомної мами. Вона доглядає, годує та оберігає малюків, а в екопарку планують зняти фільм про їхнє життя на тлі відновлення парку після руйнувань війною.

