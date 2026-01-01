Россия ударила КАБом по экопарку под Харьковом: ранены львы, погибли птицы

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом ранения получила волонтер, а часть объектов заведения подверглась масштабным разрушениям. Ранены также животные, в частности львы, а большинство птиц погибло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий основателя экопарка и народного депутата Александр Фельдман для "Суспільне Харків" .

По словам Фельдмана, в результате удара управляемой авиабомбой была ранена одна из волонтерок. Ее состояние оценивается как стабильное. Он отмечает, что у нее рассечена голова, но она сама села в скорую и уже уехала.

Также полностью разрушено зимнее помещение для хищников и птиц. Львы получили ранения, а помещения для мелких животных снова оказались под завалами.

Что с животными и птицами

По словам Фельдмана, ситуация с некоторыми животными остается неопределенной. В частности, пока неизвестно, в каком состоянии тигры.

"Не понимаем, что с тиграми. Один забежал в трехэтажное здание, еще один сидит в полуоткрытом вольере. Спрятался в домик", - рассказал он.

Спасатели и работники экопарка ожидают специальное седативное ружье, чтобы безопасно перевести животных в другие вольеры, поскольку все успокоительные средства хранились в помещении, которое было разрушено ударом.

Наибольшие потери понес птичник, в который непосредственно попал снаряд. По словам основателя экопарка, погибло большинство птиц, в частности попугаи, фазаны и другая элитная птица, которая содержалась в теплых зимних условиях.

Сейчас масштабы разрушений и потерь в заведении уточняют.