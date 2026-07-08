Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені

В середу, 8 липня, російські окупанти вдарили балістикою по Одесі. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще дві отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської МВА Сергія Лисака і допис голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьких. Також наразі відомо про двох постраждалих", - розповів він.
Зокрема, 32-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, 68-річний - у стані середньої тяжкості.
Крім того, Лисак наголосив на тому, що повітряна тривога триває, і закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.
Кіпер повідомив, що внаслідок удару загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу локалізовано.
Наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.
Нагадаємо, вчора російські війська завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки поранення дістали шестеро людей.
Внаслідок ворожого обстрілу також зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі.
Також у ніч на 6 липня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Тоді постраждав 23-річний чоловік, пошкоджень зазнали житлові будинки.
Раніше президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеської області провів нараду з командуванням ВМС ЗСУ. Вони обговорили нарощування кількості гелікоптерів для більш ефективної протидії російським дронам.