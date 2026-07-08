Россия ударила баллистикой по Одессе, есть погибшие и раненые

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким. Также известно о двух пострадавших", - рассказал он.

В частности, 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 68-летний - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, Лысак отметил, что воздушная тревога продолжается, и призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Кипер сообщил, что в результате удара загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар локализован.

Фото: последствия вражеского удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

Сейчас на месте попадания работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате атаки ранения получили шесть человек.

В результате вражеского обстрела также загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили.