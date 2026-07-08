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Россия ударила баллистикой по Одессе, есть погибшие и раненые

20:10 08.07.2026 Ср
2 мин
Местных жителей призывали находиться в укрытиях, поскольку тревога продолжается
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: россияне ударили по Одессе (Getty Images)

В среду, 8 июля, российские оккупанты ударили баллистикой по Одессе. В результате обстрела погибли два человека, еще два получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской МВА Сергея Лысака и сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким. Также известно о двух пострадавших", - рассказал он.

В частности, 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 68-летний - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, Лысак отметил, что воздушная тревога продолжается, и призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Кипер сообщил, что в результате удара загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар локализован.

Фото: последствия вражеского удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

Сейчас на месте попадания работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате атаки ранения получили шесть человек.

В результате вражеского обстрела также загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили.

Также в ночь на 6 июля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Тогда пострадал 23-летний мужчина, повреждения получили жилые дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область провел совещание с командованием ВМС ВСУ. Они обсудили наращивание количества вертолетов для более эффективного противодействия российским дронам.

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