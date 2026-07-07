Росія вдарила балістикою з касетним боєприпасом по Одесі, є постраждалі

У вівторок, 7 липня, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Одна людина у важкому стані, стан ще трьох - середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

За словами голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали шестеро людей.

Кіпер розповів, що внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

"Вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російська армія завдала удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною", - наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждав 23-річний чоловік, також пошкоджень зазнали житлові будинки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеської області провів нараду з командуванням ВМС ЗСУ. Однією з ключових тем стало збільшення кількості гелікоптерів для ефективнішої боротьби з російськими дронами.