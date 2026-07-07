Росія вдарила балістикою з касетним боєприпасом по Одесі, є постраждалі
У вівторок, 7 липня, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російська армія завдала удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною", - наголосив він.
Кіпер розповів, що внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.
За словами голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали шестеро людей.
Фото: наслідки балістичного удару по Одесі (t.me/odeskaODA)
"Одна людина у важкому стані, стан ще трьох - середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждав 23-річний чоловік, також пошкоджень зазнали житлові будинки.
Крім того, президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеської області провів нараду з командуванням ВМС ЗСУ. Однією з ключових тем стало збільшення кількості гелікоптерів для ефективнішої боротьби з російськими дронами.