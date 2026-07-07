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Росія вдарила балістикою з касетним боєприпасом по Одесі, є постраждалі

20:50 07.07.2026 Вт
1 хв
Один з постраждалих перебуває у важкому стані
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила балістикою з касетним боєприпасом по Одесі, є постраждалі Фото: РФ вдарила по Одесі балістикою 7 липня (Getty Images)
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У вівторок, 7 липня, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вкотре, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російська армія завдала удару по цивільній Одещині, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною", - наголосив він.

Кіпер розповів, що внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

За словами голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали шестеро людей.

Росія вдарила балістикою з касетним боєприпасом по Одесі, є постраждаліФото: наслідки балістичного удару по Одесі (t.me/odeskaODA)

"Одна людина у важкому стані, стан ще трьох - середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська здійснили атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждав 23-річний чоловік, також пошкоджень зазнали житлові будинки.

Крім того, президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеської області провів нараду з командуванням ВМС ЗСУ. Однією з ключових тем стало збільшення кількості гелікоптерів для ефективнішої боротьби з російськими дронами.

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