Після атаки РФ на Одесу у місті пожежі та є постраждалий

Фото: пожежа на місці атаки РФ в Одесі (Одеська МВА)

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В ніч на 6 липня російські окупанти атакували Одесу. Постраждала людина та пошкоджені житлові будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

В одному з районів міста в наслідок атаки зафіксували пожежу у гаражах. У прилеглих будинках вибито вікна. Поранення отримав 23-річний хлопець. Медики надають йому усю необхідну допомогу. Пожежу оперативно ліквідували.На місці працює оперативний штаб для допомоги мешканцям. Тут постраждалі можуть отримати допомогу та консультації.