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Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені

20:10 08.07.2026 Ср
2 хв
Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях, оскільки тривога триває
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і поранені Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Одесі (Getty Images)
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В середу, 8 липня, російські окупанти вдарили балістикою по Одесі. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще дві отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської МВА Сергія Лисака і допис голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, дві людини загинули. Співчуття рідним та близьких. Також наразі відомо про двох постраждалих", - розповів він.

Зокрема, 32-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, 68-річний - у стані середньої тяжкості.

Крім того, Лисак наголосив на тому, що повітряна тривога триває, і закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

Кіпер повідомив, що внаслідок удару загорілися вантажні й легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу локалізовано.

Росія вдарила балістикою по Одесі, є загиблі і пораненіФото: наслідки ворожого удару по Одесі (t.me/odeskaODA)

Наразі на місці влучання працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали удару по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Унаслідок атаки поранення дістали шестеро людей.

Внаслідок ворожого обстрілу також зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі.

Також у ніч на 6 липня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Тоді постраждав 23-річний чоловік, пошкоджень зазнали житлові будинки.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Одеської області провів нараду з командуванням ВМС ЗСУ. Вони обговорили нарощування кількості гелікоптерів для більш ефективної протидії російським дронам.

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