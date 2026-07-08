ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила баллистикой по Одессе, есть погибшие и раненые

20:10 08.07.2026 Ср
2 мин
Местных жителей призывали находиться в укрытиях, поскольку тревога продолжается
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила баллистикой по Одессе, есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: россияне ударили по Одессе (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В среду, 8 июля, российские оккупанты ударили баллистикой по Одессе. В результате обстрела погибли два человека, еще два получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской МВА Сергея Лысака и сообщение главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким. Также известно о двух пострадавших", - рассказал он.

В частности, 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 68-летний - в состоянии средней тяжести.

Кроме того, Лысак отметил, что воздушная тревога продолжается, и призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

Кипер сообщил, что в результате удара загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар локализован.

Россия ударила баллистикой по Одессе, есть погибшие и раненыеФото: последствия вражеского удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

Сейчас на месте попадания работают все соответствующие службы, идет ликвидация последствий обстрелов.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по Одессе баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате атаки ранения получили шесть человек.

В результате вражеского обстрела также загорелось здание на территории производственного предприятия и автомобили.

Также в ночь на 6 июля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. Тогда пострадал 23-летний мужчина, повреждения получили жилые дома.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Одесскую область провел совещание с командованием ВМС ВСУ. Они обсудили наращивание количества вертолетов для более эффективного противодействия российским дронам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Одесса Война в Украине
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"