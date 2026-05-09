ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по Харькову несмотря на перемирие: пострадали люди, среди них дети

22:59 09.05.2026 Сб
2 мин
Враг нарушает перемирие, которое согласовали стороны
aimg Эдуард Ткач
Россия ударила по Харькову несмотря на перемирие: пострадали люди, среди них дети Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Россияне поздно вечером 9 мая атаковали Харьков дроном. Враг попал в жилую многоэтажку, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: Несмотря на перемирие, Россия атаковала Украину баллистикой и более 40 дронами, есть прилеты

Заметим, что атака произошла в тот момент, когда между Украиной и РФ действует трехдневное перемирие. Однако это не помешало оккупанту атаковать город.

"Враг нанес удар БпЛА по Индустриальному району Харькова. По предварительной информации, попадание зафиксировано в девятиэтажный дом", - говорилось в сообщении Синегубова в 22:22.

Через минут 20 мэр Терехов уточнил, что враг попал в технический этаж девятиэтажки. Из-за атаки повреждена лифтовая шахта и выбиты около 30 окон.

Кроме того, известно, что острую реакцию на стресс испытал 8-летний мальчик, а впоследствии количество пострадавших возросло до трех.

Обновлено в 23:20

Синегубов написал, что в Харькове еще один 8-летний мальчик получил острую реакцию на стресс. Таким образом, из-за атаки РФ пострадали уже 4 человека.

Перемирие сорвано?

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Украина и Россия согласились на трехдневное перемирие - 9, 10 и 11 числа, а также на обмен пленными. Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что Украина соглашается на перемирие, и разрешил провести Парад в Москве.

Причем Трамп даже предположил, что перемирие с Украиной может длиться даже больше, чем три дня.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Перемирие России и Украины Харьков Война в Украине
Новости
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Россия нарушает обещание США: источник РБК-Украина о попытке сорвать обмен пленными
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"