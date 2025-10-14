Росія вдарила по гуманітарному конвою ООН на Херсонщині, машини з допомогою знищено

"Зранку у Білозеркській громаді окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН", - повідомив Прокудін.

За його словами, ворог атакував чотири білі автівки з відповідним маркуванням, там не було військової техніки. Машини везли допомогу людям.

Наразі відомо, що один транспортний засіб - згорів, інший - серйозно пошкоджений. Дві - змогли вирватися з-під ударів. Попередньо, ніхто не постраждав.

"Сьогодні “друга армія” світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи - більше тут сказати нічого", - пише Прокудін.

