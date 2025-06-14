Росіяни знищили у Запоріжжі хаб з гуманітаркою: 3 млн доларів збитків

Російські окупанти вдарили по складу з гуманітарною допомогою у Запоріжжі в ніч на 14 червня. Збитки оцінили в 3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів засновник громадської організації BELUGA UA Олександра Белюга, по складу вдарили три російські "Шахеди". "Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - сказав він. Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів. Команда BELUGA UA розпочала свою діяльність майже з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Організація надавала допомогу ВПО, на місцях "прильотів", мешканцям прифронтових зон. BELUGA UA була партнером міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.

