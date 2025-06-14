ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни знищили у Запоріжжі хаб з гуманітаркою: 3 млн доларів збитків

Запоріжжя, Субота 14 червня 2025 12:21
UA EN RU
Росіяни знищили у Запоріжжі хаб з гуманітаркою: 3 млн доларів збитків Фото: росіяни знищили гуманітарний хаб у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили по складу з гуманітарною допомогою у Запоріжжі в ніч на 14 червня. Збитки оцінили в 3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів засновник громадської організації BELUGA UA Олександра Белюга, по складу вдарили три російські "Шахеди".

"Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - сказав він.

Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів.

Команда BELUGA UA розпочала свою діяльність майже з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Організація надавала допомогу ВПО, на місцях "прильотів", мешканцям прифронтових зон.

BELUGA UA була партнером міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.

Удар по Запоріжжю 14 червня

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 58 дронів, сили ППО знешкодили 43 з них. Основні напрямки удару - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Вночі армія РФ атакувала Запоріжжя дронами. За словами голови Запорізької ОВА, окупанти випустили по місту 14 "Шахедів". Через російську атаку у Запоріжжі пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту, а також багатоповерхівки.

Крім того, внаслідок російського удару по Запоріжжю постраждали двоє поліцейських.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Гуманітарна допомога Війна в Україні Атака дронів
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова