RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине, машины с помощью уничтожены

Фото: Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ударила по гуманитарной миссии ООН в Херсонской области. Поврежден грузовик.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Утром в Белозеркской громаде оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН", - сообщил Прокудин.

По его словам, враг атаковал четыре белые машины с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.

Известно, что одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Предварительно, никто не пострадал.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы - больше тут сказать нечего", - пишет Прокудин.

 

Россияне бьют по гуманитарным миссиям

Стоит напомнить, что это уже не впервые российские войска наносят удар по гуманитарным миссиям, которые находятся в Украине.

В частности, в начале сентября российский ракетный удар по Чернигову унес жизни нескольких человек. Атака врага была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.

А вот в Николаеве во время ночной атаки России 24 июля дрон попал в базу норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid. которая помогает с разминированием в Украине.

А в июне российские оккупанты ударили по складу с гуманитарной помощью в Запорожье. Убытки в результате вражеской атаки оценивают в 3 млн долларов. Через несколько дней после этого оккупанты нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНХерсонВойна в Украине