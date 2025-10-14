Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине, машины с помощью уничтожены

"Утром в Белозеркской громаде оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН", - сообщил Прокудин.

По его словам, враг атаковал четыре белые машины с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.

Известно, что одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Предварительно, никто не пострадал.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы - больше тут сказать нечего", - пишет Прокудин.

