У Миколаєві російський дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації
У Миколаєві під час нічної атаки Росії 24 липня дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Вона допомагає з розмінуванням в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.
За словами керівника відділу Норвезької народної допомоги Руне Дейл-Андерсена, приміщення норвезької гуманітарної організації зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу Миколаєва.
"Ми не знаємо, чи це російський дрон, збитий Україною, чи це насправді дрон влучив у польову базу. Ми працюємо над з'ясуванням цього", - заявив Дейл-Андерсен.
В організації зазначили, що досі не фіксували російські безпілотники так близько до своєї бази в Миколаєві.
"Нам пощастило. У таборі не було персоналу, і є лише матеріальні збитки", - зазначив представник організації.
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 24 липня, атакували ряд регіонів України з використанням безпілотників типу "Шахед" і ракет.
Зокрема, під атакою російських "Шахедів" знаходився Миколаїв. В результаті обстрілу у місті виникло кілька пожеж. Інформація про постраждалих не надходила.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.