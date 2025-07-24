У Миколаєві російський дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації

У Миколаєві під час нічної атаки Росії 24 липня дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Вона допомагає з розмінуванням в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

За словами керівника відділу Норвезької народної допомоги Руне Дейл-Андерсена, приміщення норвезької гуманітарної організації зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу Миколаєва.

"Ми не знаємо, чи це російський дрон, збитий Україною, чи це насправді дрон влучив у польову базу. Ми працюємо над з'ясуванням цього", - заявив Дейл-Андерсен.

В організації зазначили, що досі не фіксували російські безпілотники так близько до своєї бази в Миколаєві.

"Нам пощастило. У таборі не було персоналу, і є лише матеріальні збитки", - зазначив представник організації.