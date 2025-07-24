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У Миколаєві російський дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації

Миколаїв, Четвер 24 липня 2025 17:10
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У Миколаєві російський дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації Фото: у Миколаєві російський дрон атакував базу норвезької гуманітарної організації (Норвезька народна допомога)
Автор: Тетяна Степанова

У Миколаєві під час нічної атаки Росії 24 липня дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Вона допомагає з розмінуванням в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

За словами керівника відділу Норвезької народної допомоги Руне Дейл-Андерсена, приміщення норвезької гуманітарної організації зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу Миколаєва.

"Ми не знаємо, чи це російський дрон, збитий Україною, чи це насправді дрон влучив у польову базу. Ми працюємо над з'ясуванням цього", - заявив Дейл-Андерсен.

В організації зазначили, що досі не фіксували російські безпілотники так близько до своєї бази в Миколаєві.

"Нам пощастило. У таборі не було персоналу, і є лише матеріальні збитки", - зазначив представник організації.

Обстріл Миколаєва

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 24 липня, атакували ряд регіонів України з використанням безпілотників типу "Шахед" і ракет.

Зокрема, під атакою російських "Шахедів" знаходився Миколаїв. В результаті обстрілу у місті виникло кілька пожеж. Інформація про постраждалих не надходила.

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Миколаїв Норвегія Війна в Україні Атака дронів
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