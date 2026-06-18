Росія вдарила по енергооб'єкту на Полтавщині, частина людей залишилася без світла

Атака на Україну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи у Полтаві. В обласному центрі пролунало щонайменше шість вибухів. О 1:24 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет у напрямку Полтавської області.

Також військові повідомляли про рух групи ворожих ударних дронів у бік Полтави.

Крім того, тієї ж ночі російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці також лунали вибухи.

Під ударом російських військ опинилася й Сумська область.