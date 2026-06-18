У Києві, Полтаві та Сумах пролунали вибухи

Росіяни зранку у четвер, 18 червня, атакують одразу кілька міст України. Через атаку дронів вибухи було чути щонайменше у трьох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 04:03.

Через кілька хвилин військові попередили, що в районі Борисполя зафіксували дрони, які летять курсом на Київ. Вже о 04:30 в столиці було чути роботу ППО.

Окрім того, ЗМІ приблизно в цей час писали, що вибухи лунають також в Полтаві та Сумах. Повітряні сили ЗСУ писали, що на Полтаву летіла група ворожих дронів, а на Сумщині фіксувалися пуски КАБ.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

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